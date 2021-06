Belgio-Russia termina 3-0 grazie ai gol di Lukaku e Meunier nel primo tempo: raggiunta la Finlandia in testa alla classifica

Non delude le attese il Belgio nel suo esordio a Euro 2020. Alla Gazprom Arena va in scena la sfida tra la squadra di Martinez e la Russia padrona di casa. Un match sin da subito senza storia, che gli ospiti riescono a indirizzare dal primo tempo e che non rischiano mai di mettere in pericolo il risultato.

A portare in vantaggio il Belgio è sempre il solito Romelu Lukaku, che approfitta di un’incertezza nello stop di Semenov e mette in porta il gol del vantaggio. Bello il gesto dopo il gol di cercare una telecamera e gridare “Christian I love you”, per il compagno Eriksen che ha avuto un brutto malore. Al 34′ arriva il raddoppio di Meunier, entrato pochi minuti prima al posto dell’infortunato Castagne, che infila il pallone in rete dopo una respinta da rivedere di Shunin. Nella ripresa il Belgio controlla il match e la Russia tenta di rendersi pericolosa ma senza successo. Nel finale in contropiede Lukaku mette a segno una doppietta e fa 3-0. Con questa vittoria gli uomini di Martinez si portano in testa al girone insieme alla Finlandia che precedentemente ha sconfitto per 0-1 la Danimarca.

Belgio-Russia 3-0 | Il tabellino e la classifica

Belgio (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen (77′ Vermaelen); Castagne (27′ Meunier), Dendoncker, Tielemans, Carrasco (77′ Praet); Mertens (72′ E.Hazard), Lukaku, T. Hazard.

Russia (5-3-2): Shunin; Fernandes, Barinov, Dzhikiya, Semenov, Zhirkov (43′ Karavaev); Zobnin (Mukhin), Ozdoev, Kuzyaev (30′ Cheryshev); Golovin, Dzyuba

Marcatori: 10′ Lukaku, 34′ Meunier, 88′ Lukaku

Arbitro: Mateu Laos (Spa)