Calciomercato Roma, contatti avviati | Mourinho chiama Sergio Ramos

La Roma grazie a José Mourinho potrebbe mettere le mani su Sergio Ramos: chiamata del portoghese al capitano del Real

Con l’arrivo di José Mourinho, la Roma sta iniziando a programmare il mercato per la prossima stagione. L’obiettivo è tornare al più presto in Champions League, ma per farlo bisogna comporre la squadra a immagine e somiglianza dell’allenatore. E uno dei calciatori che potrebbero approdare a Roma è Sergio Ramos, capitano del Real Madrid in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno che non si è ancora accordato per il rinnovo. Altre big europee sono interessate, come per esempio Juventus e Paris Saint-Germain.

Roma, Mourinho e i contatti con Sergio Ramos

Secondo quanto riferito da ‘Tele Radio Stereo‘, Mourinho sta tentando di convincere Sergio Ramos ad approdare alla Roma. Il capitano del Real Madrid è stato allenato dal portoghese qualche anno fa, proprio con la maglia dei Blancos. E’ considerato uno dei fedelissimi dello Special One, che secondo l’emittente radiofonica potrebbe approdare alla Roma. Juventus e PSG, da tempo sul centrale spagnolo, verrebbero beffate così come i club di Premier League interessati al suo ingaggio. Una chiamata che, se dovesse andare a buon fine, avrebbe del clamoroso per la portata del colpo che metterebbe a segno la Roma.