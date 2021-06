Le condizioni di Ibrahimovic possono spingere il Milan a più di un colpo in attacco: oltre a Giroud, spunta anche l’ipotesi scambio con Krunic

Il primissimo obiettivo del Milan per il calciomercato estivo rimane un rinforzo di peso in attacco. Il nome caldo rimane sempre quello di Olivier Giroud che, nonostante il rinnovo con il Chelsea, è la prima scelta della società di via Aldo Rossi per affiancare Ibrahimovic. Proprio le condizioni del bomber svedese lanciano l’allarme, con Maldini e Massara che starebbero sondando il terreno per un rinforzo aggiuntivo da regalare a Pioli nelle prossime settimane. Oltre a Giroud, dunque, occhi anche in Russia con il talento dello Zenit Sardar Azmoun come ultimissima suggestione per il reparto avanzato rossonero. Il nome che potrebbe finire nell’affare con la società russa è quello di Rade Krunic, tra i cedibili di casa Milan: ecco cifre e dettagli.

Calciomercato Milan, non solo Giroud: spunta la pista russa

Azmoun il colpo a sorpresa del Milan che, nonostante la scadenza del talento iraniano ferma al giugno 2022, per strapparlo allo Zenit dovrebbe mettere sul piatto almeno 20 milioni. Una cifra importante che può scendere grazie all’inserimento di Krunic, già accostato alle uscite e reduce da 38 presenze con 2 reti e 3 assist nell’ultimo anno.

Il bosniaco è valutato intorno ai 7, 8 milioni di euro. Situazione dunque in divenire, molto dipenderà dalle condizioni fisiche di Ibrahimovic che nell’ultima stagione con il Milan si è fermato a ‘sole’ 27 apparizioni, seppur con 17 reti e 3 assist vincenti.

Azmoun, gioiellino trasferitosi allo Zenit dal Rubin Kazan nel febbraio 2019, può rappresentare il profilo a sorpresa per l’attacco del Milan 2021/22.