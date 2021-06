Il calciomercato della Juventus può vedere una clamorosa svolta: scambio a sorpresa da 120 milioni, doppio ko dietro l’angolo

Massimiliano Allegri attende novità per quanto riguarda le prossime operazioni, in entrata ed uscite, per la sua Juventus. Il calciomercato estivo della ‘Vecchia Signora’ può dunque regalare novità importanti per l’allenatore livornese, ritornato a Torino a due anni dall’addio. In tal senso per la società bianconera potrebbe arrivare un clamoroso doppio ko, con lo scambio tra Atletico Madrid e Manchester City che rischia di lasciare a bocca asciutta Massimiliano Allegri. I ‘Colchoneros’ di Simeone sono intenzionati a cedere Saul e da questo punto di vista avanza l’idea di un clamoroso scambio in Premier League con il City di Guardiola. Il tecnico spagnolo stima il connazionale e dopo la delusione per la finale di Champions persa con il Chelsea, possono dare il via ad una trattativa che befferebbe due volte la Juventus. Saul ha una valutazione di 60 milioni di euro ed uno stipendio percepito a Madrid, fino al giugno 2026, dui 5,5 milioni netti a stagione.

Calciomercato Juventus, super scambio: c’è anche Saul

Cifre che si avvicinerebbero molto a quelle che riguardano Gabriel Jesus, da tempo tra i principali obiettivi della Juventus per l’attacco, che finirebbe per approdare alla corte di Simeone. Il cartellino del brasiliano ha la stessa valutazione di quello di Saul, per un’operazione complessiva da 120 milioni di euro.

La Juventus, da tempo sulle tracce sia del centrocampista che del bomber (il cui stipendio è di 5 milioni stagionali), rimarrebbe a mani vuote in uno scenario che costringerebbe la dirigenza bianconera a guardare altrove per accontentare Allegri.

Situazione in divenire, Saul al City può regalare Gabriel Jesus a Simeone: scambio clamoroso, con una doppia beffa dietro l’angolo per la Juventus di Allegri.