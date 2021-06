Il futuro di Cristiano Ronaldo resta in bilico e la Juventus attende novità: può esserci un tentativo del Paris Saint-Germain

La Juventus sta programmando la prossima stagione e vuole capire al più presto se la vivrà con o senza Cristiano Ronaldo in squadra, perché l’eventuale assenza del portoghese potrebbe cambiare tutti i piani sul calciomercato. Su di lui continua ad esserci l’interesse del Paris Saint-Germain e l’affare potrebbe diventare concreto in caso di addio di Kylian Mbappe.

Il francese, intervenuto ai microfoni di ‘France Football’, non ha escluso nulla: “Sono in un posto che mi piace, dove mi sento bene. Ma questo è il posto migliore per me? Non ho ancora la risposta. So che un progetto con o senza di me non è proprio lo stesso per il club”. In caso di addio del classe 1998, il club francese sarebbe pronto all’assalto per Cristiano Ronaldo senza effettuare scambi.

Calciomercato Juventus, addio Mbappe: il Paris Saint-Germain si fionda su Ronaldo

Le destinazioni per Cristiano Ronaldo non sono molte, visto che i costi sono elevati e non tutti possono permetterselo. Oltre alla permanenza alla Juventus, il portoghese può ambire a due squadre in particolare: Manchester United e appunto Paris Saint-Germain, con i francesi favoriti.

Il club di Parigi infatti sarebbe pronto a fiondarsi subito su di lui qualora dovesse perdere un fuoriclasse come Mbappe, che a sua volta è seguito dal Real Madrid. Per la Juventus dal PSG arriverebbero direttamente i soldi necessari per convincere i bianconeri piuttosto che uno scambio.

Per Ronaldo dunque il futuro è ancora tutto da decidere e queste settimane saranno fondamentali per capire quale maglia vestirà la prossima stagione.