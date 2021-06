Il Psg non si ferma a Donnarumma e punta il bomber inglese offrendo una doppia contropartita che taglia fuori la Juventus

Il Paris Saint-Germain è una delle squadre più calde in chiave calciomercato. Dopo la delusione in Champions League contro il Manchester City e la finale persa l’anno prima con il Bayern Monaco, la società parigina ha voglia di rinforzarsi ancora di più. Il primo tassello è in porta e infatti mancano solo gli ultimi dettagli burocratici per l’ufficialità di Donnarumma. Il secondo tassello che il d.s. Leonardo vuole riempire è sulla corsia di destra dove sembra sempre più vicino il super colpo Achraf Hakimi dall’Inter, nonostante un insidioso inserimento del Chelsea campione d’Europa, ma non è l’unico colpo in canna dei francesi.

Calciomercato Juventus, il Psg offre Icardi e Paredes per Kane

Un altro grande colpo che il club parigino vuole aggiungere alla rosa stellare è il bomber inglese del Tottenham Harry Kane che ha già annunciato il suo addio agli Spurs dopo 8 stagioni consecutive da leader assoluto. Il Manchester City sembra essere la prima candidata visto il pressing forte di Pep Guardiola ma il club londinese non accetterà contropartite e il presidente Daniel Levy ha già confermato la folle richiesta di 150 milioni di euro per lasciar partire il suo centravanti.

Il Psg potrebbe inserirsi prepotentemente provando comunque a tentare il Tottenham con due contropartite di grande rilevanza: Leandro Paredes e Mauro Icardi, due giocatori che in questa stagione hanno trovato il loro spazio ma non ritenuti indispensabili dalla società. Le valutazioni dei due argentini sono simili, circa 35-40 milioni du euro il cartellino dell’ex centrocampista della Roma, 50 milioni circa, invece, il prezzo fissato per l’ex capitano dell’Inter. Due contropartite che potrebbero colmare il prezzo mostre fissato da Levy per Kane e che taglierebbe fuori la Juventus che aveva provato a sondare il terreno per entrambi i giocatori del Psg, in particolare per Icardi come nuovo centravanti della nuova era Allegri, ma anche per il bomber inglese degli Spurs.