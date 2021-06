Aumentano le voci su un possibile addio di Lautaro Martinez all’Inter in estate: occhio al super scambio, con la beffa per la Juventus

Il futuro di Lautaro Martinez è un’incognita. L’Inter ha bisogno di sacrificare uno o due pezzi pregiati della propria rosa, a causa delle difficoltà economiche la società sta vivendo da diversi mesi a questa parte. L’argentino è sicuramente un elemento importante della squadra del nuovo tecnico Inzaghi, ma non fondamentale. La sua stagione, infatti, è stata caratterizzata da alti e bassi e potrebbe dire addio in caso di offerta congrua. Sull’attaccante c’è da diverso tempo l’interesse del Barcellona e, a questo proposito, arriva un’importante novità dalla Spagna. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Inter, scambio clamoroso col Barcellona per Lautaro: Juventus ‘beffata’

Stando a quanto riferisce ‘Diariogol.com’, i blaugrana sarebbero intenzionati a formulare una super offerta in sede di calciomercato per il classe ’97. Avrebbero in mente uno scambio di cartellini con Antoine Griezmann, più l’aggiunta di una sostanziosa parte cash da circa 20 milioni di euro. Il francese presenta una valutazione intorno ai 60 milioni, perciò si tratterebbe di un’operazione da più o meno 80 milioni totali.

L’affare sarebbe una vera e propria beffa per la Juventus, che segue tra i vari obiettivi anche l’ex Atletico Madrid per rinforzare il reparto. Il contratto di Lautaro è in scadenza a giugno 2023, mentre quello del classe ’91 dodici mesi dopo. Vi terremo aggiornati.