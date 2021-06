Turchia-Italia inaugura EURO2020. La sfida vedrà la selezione di Roberto Mancini affrontare la Nazionale di Hakan Calhanoglu e Merih Demiral: le ultime

L’Italia di Roberto Mancini torna in una grande competizione per nazionali dopo l’europeo del 2016 con Antonio Conte alla guida degli azzurri. La squadra allenata dall’ex tecnico di Manchester City e Inter sfiderà stasera la Turchia di Senol Gunes in quella che può essere la prima gara trappola di un girone non proibitivo, ma neanche particolarmente agevole per gli azzurri del Mancio. La Turchia è infatti una squadra molto solida che può contare su grandi individualità, basti pensare al talento di Hakan Calhanoglu o alla fantasia di Yazici, fresco campione di Francia con il Lille di Galtier.

Insomma, non sarà facile per l’Italia di Mancini che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-3-3 con Donnarumma fra i pali. In difesa ci saranno, salvo sorprese dell’ultim’ora, Florenzi, Bonucci, Chiellini e Spinazzola. Linea di cemtrocampo composta da Barella, Jorginho e Locatelli in attesa del rientro di Verratti. Davanti spazio al tridente Insigne-Immobile-Berardi, ma resta il dubbio Chiesa sull’ala destra.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Soyuncu, Demiral, Meras; Yokuslu, Kaan; Karaman, Calhanoglu, Yazici; Yilmaz.

Turchia-Italia, tutti gli intrecci di calciomercato: da Calhanoglu a Locatelli

In ottica calciomercato, Turchia-Italia sarà una sfida delicata per molti protagonisti a partire da Hakan Calhanoglu, fantasista della nazionale di Gunes ed in scadenza di contratto con il Milan di Stefano Pioli. Il futuro dell’ex Leverkusen è ancora incerto, così come quello di Manuel Locatelli, autore di una super stagione a Sassuolo, nel mirino della Juventus di Massimiliano Allegri.

E’ certamente degna di grande interessa anche la situazione legata al futuro di Gianluigi Donnarumma. L’ormai ex portiere del Milan, che punterà su Maignan per le prossime stagioni, sembra sempre più vicino a vestire la maglia del PSG di Mauricio Pochettino.