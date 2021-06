Il club neopromosso in Serie A mette a segno il primo colpo. C’è infatti il comunicato ufficiale da parte del Venezia

Il Venezia, neopromosso in Serie A, mette a segno il primo colpo per la prossima stagione. Si tratta di un terzino sinistro austriaco, David Schnegg dal WSG Tirol. A comunicarlo è stato il club stesso attraverso la seguente nota ufficiale: “Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal club austriaco Lask il diritto alle prestazioni sportive del terzino sinistro David Schnegg”. Per l’esterno basso tre anni di contratto: “Il difensore austriaco classe 1998, ha sottoscritto col club arancioneroverde un contratto triennale”.

LEGGI ANCHE >>> Inter, altra mazzata per Suning | La multa di 385 milioni

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, soldi e giocatore | Affare con la Lazio di Sarri

Venezia, rinforzo dalla Bundesliga austriaca

Il primo rinforzo del Venezia per la prossima stagione, in cui ci sarà da sgomitare per provare a mantenere la massima categoria, è dunque il terzino classe 1998 dalla Bundesliga d’Austria. Paolo Zanetti trova così il primo rinforzo pr il reparto arretrato con l’arrivo del mancino, che fa parte anche della Nazionale austriaca Under 21, con cui ha disputato quattro partite nella fase di qualificazioni per il Campionato Europeo di categoria.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Nell’ultima stagione ha messo a segno 2 reti e confezionato 4 assist ai compagni di squadra, collezionando 29 presenze totali in campionato. Ora il Venezia gli dà il benvenuto.