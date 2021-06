La Roma attende l’arrivo di Jose Mourinho e continua la propria ricerca dell’attaccante: spunta una richiesta a sorpresa del tecnico

I tifosi della Roma sono letteralmente impazienti. L’annuncio di Mourinho ha elettrizzato l’ambiente e colto di sorpresa tutto il panorama calcistico europeo. Non potrebbe essere altrimenti: il tecnico portoghese è tra i più vincenti nella storia di questo sport e, in Italia, in particolare ha raggiunto il punto più alto della sua carriera, segnando la storia dell’Inter con la conquista del Triplete. Ma lo ‘Special One’ da solo non può bastare. I giallorossi vengono un’annata alquanto deludente, chiusa con il settimo posto in classifica. Saranno necessari alcuni interventi nella rosa, per alzare l’asticella in vista della prossima stagione. In questo senso, diventa fondamentale la sessione di calciomercato estiva.

Tra i primi pensieri dei capitolini c’è la gestione del fronte cessioni. Tanti giocatori rientreranno dai rispettivi prestiti, vedi Under e Kluivert. Ma la Roma non perde tempo anche per quanto riguarda gli acquisti. In particolare, sembra sempre più vicino il colpo Xhaka a centrocampo dall’Arsenal. Occhio, poi, anche alla questione legata al ruolo di centravanti. Nella lista dei desideri è presente il nome di Belotti, ma spunta anche un’altra pista a sorpresa. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Roma, Mourinho punta Azmour

Stando a quanto riferisce il portale ‘Todofichajes.com’, per il ruolo di centravanti la Roma sarebbe interessata ad un nome a sorpresa. Si tratta di Sardar Azmoun, attaccante iraniano classe ’95 in forza allo Zenit San Pietroburgo. Il giocatore sarebbe una richiesta ben precisa di Mourinho e la Roma avrebbe già avviato la trattativa con il club proprietario del cartellino.

In questa stagione, Azmour ha raccolto numeri importanti nella prima divisione russa. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2022, ma lo Zenit chiede comunque 25 milioni per l’addio. I capitolini cercheranno di strappare uno sconto e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi. Staremo a vedere.