Il calciomercato nerazzurro inizia a prendere forma: avanzano le possibilità di un addio di Lautaro Martinez, già scelto il sostituto

Le recenti dichiarazioni dell’agente di Lautaro Martinez rischiano di lanciare, nuovamente, l’allarme in casa Inter. Il ‘Toro’ dopo un’annata da protagonista conclusa con la conquista del 19esimo scudetto della storia nerazzurra, può lasciare la squadra di Inzaghi. Un addio, dopo quello sempre più probabile di Hakimi, che costringerebbe Marotta ed Ausilio ad agire in fretta per trovare un erede all’altezza da affiancare al confermatissimo Lukaku. In tal senso, stando a quanto riportato da ‘Sportmediaset’, il nome caldo potrebbe essere quello di Giacomo Raspadori. Il gioiellino di proprietà del Sassuolo e recentemente accorpato al gruppo azzurro di Mancini, è dunque il nome giusto in cima alla lista di Beppe Marotta.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, parla il big: “Voglio restare e difendere il titolo”

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, annuncio a sorpresa | “È il mio sogno”

Calciomercato Inter, cessione Lautaro: l’erede è Raspadori

21 anni e una crescita esponenziale mostrata nel finale di campionato con il Sassuolo. Raspadori piace all’Inter, soprattutto a Marotta che starebbe già studiando la formula per l’eventuale assalto al classe ‘2000. Valutato 35-40 milioni di euro dalla società emiliana, per l’Inter sarebbe complicato sborsare una cifra tanto importante.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Ecco che l’ad nerazzurro opterebbe per un prestito biennale, con diritto di riscatto, in pieno stile Morata. Proprio come la Juventus ha chiuso la trattativa nei mesi scorsi con l’Atletico Madrid per lo spagnolo, così l’Inter conta di potere avere più di una chance per far vestire a Raspadori la casacca nerazzurra.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, colpo dal Barcellona | Proposto da Mendes

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, sorpresa Hakimi: scatta l’asta | C’è il sorpasso!

Sono 28 le presenze complessive tra Serie A e Coppa Italia, con 6 reti e 3 assist in 1312′ con la maglia del Sassuolo.