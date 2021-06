Il calciomercato del Milan può intrecciarsi con quello del Real del grande ex Carlo Ancelotti: clamorosa ipotesi di scambio

Il Milan è tra i club più attivi in vista della riapertura ufficiale del calciomercato estivo. La società di via Aldo Rossi a caccia dei possibili colpi da regalare a Pioli per l’anno prossimo, con il ‘rischio’ che i pezzi pregiati della rosa del ‘Diavolo’ possa finire sul taccuino dei top club di tutta Europa. In entrata spunta la voce rilanciata dalla Spagna da ‘Onda Cero’ secondo cui Carlo Ancelotti avrebbe accantonato l’idea di mantenere in rosa Alvaro Odriozola, accostato l’anno scorso ai rossoneri, preferendogli per l’imminente nuova stagione Vazquez e Carvajal. Il terzino è in scadenza nel 2024 ma potrebbe lasciare subito il Real, con una valutazione di circa 20-25 milioni di euro. Tra le candidate vi sarebbe il Milan così come l’Inter: può quindi prendere forma la clamorosa ipotesi di scambio tra Ancelotti ed il suo ex club.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, soldi e giocatore | Affare con la Lazio di Sarri

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, si lavora ai riscatti | Due conferme importanti

Calciomercato Milan, Ancelotti vuole Theo Hernandez: idea scambio

Theo Hernandez è reduce da una grandissima stagione e le big di tutta Europa lo sanno bene. A farsi avanti potrebbe essere di nuovo il Real Madrid che pensa alla possibilità di riprendersi il terzino, con Ancelotti pronto a inserire il cartellino di Odriozola nell’affare.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Un no secco però quello del Milan che vuole continuare a puntare sul giocatore francese rinunciando, di fatto, allo scambio con uno dei profili che maggiormente interessa a Maldini per la corsia di destra.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, idea per la porta | Rossoneri in pole!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, vice Ibra a sorpresa | ‘Tradimento’ a Inzaghi: cifre e dettagli

Theo Hernandez è valutato non meno di 55-60 milioni dalla dirigenza meneghina che non intende scambiarlo con Odriozola nelle prossime settimane.