Il Milan teme nuovi problemi per Ibrahimovic e pensa anche a nuovi colpi: rilancio per il calciatore seguito da Juventus e Barcellona

Inizia ufficialmente oggi l’Europeo ma non ci sarà Zlatan Ibrahimovic, che non è stato convocato dal commissario tecnico della Svezia a causa dell’infortunio rimediato a inizio maggio e che dovrebbe tenerlo lontano dal terreno di gioco per tutto il mese di giugno. Anche il Milan osserva la situazione e spera che il bomber rossonero recuperi al più presto per programmare la prossima annata.

Nelle ultime ore si è parlato anche di un possibile intervento da parte di Ibrahimovic e un allarme per i rossoneri, ma secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’ per lo svedese si attende la conclusione del trattamento conservativo che andrà avanti fino al prossimo 30 giugno. La società intanto continua a pensare anche a un piano B.

Calciomercato Milan, ansia Ibrahimovic: rilancio per Depay

Qualora Ibrahimovic non dovesse recuperare in tempo, il Milan infatti potrebbe cancellare ogni tipo di ansia gettandosi subito sul calciomercato. Per questo motivo i rossoneri potrebbero correre ai ripari provando un possibile rilancio per Memphis Depay, che non ha ancora trovato una nuova squadra.

L’attaccante olandese non sarà più di proprietà del Lione dal 30 giugno per via della scadenza del contratto, pertanto può essere acquistato a parametro zero. Sulle sue tracce ci sono principalmente Juventus e Barcellona, che a questo punto rischiano di avere una concorrente in più.

Il Milan aveva cercato Depay già in passato e ora potrebbe fare un nuovo tentativo qualora dovessero persistere i problemi per Zlatan Ibrahimovic.