Calciomercato Milan, scontro per De Paul | Lo vuole l'Arsenal!

Scontro totale sul mercato tra il Milan e le altre big europee per accaparrarsi Rodrigo De Paul: il giocatore è in bilico

Il Milan potrebbe a breve perdere Hakan Calhanoglu a parametro zero, visto il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, è alla ricerca di un nuovo trequartista, in grado di legare il centrocampo con l’attacco. E le qualità di Rodrigo De Paul sono molto apprezzate: la concorrenza è folta, visto che anche squadre come Inter, Juventus e Napoli sono interessate al giocatore. Ma non solo. Anche club esteri come l’Arsenal stanno puntando su De Paul, col giocatore pronto a fare il salto di qualità.

Milan, l’Arsenal su De Paul per sostituire Ceballos

Secondo quanto riferito dal giornalista Ekrem Konur, l’Arsenal si è inserito prepotentemente nella trattativa per De Paul, visto che dovrà sostituire Ceballos, tornato al Real Madrid. L’argentino è seguito attentamente anche da Diego Pablo Simeone. Una concorrenza che diventa sempre più numerosa, che potrebbe significare l’addio al Milan, per il quale sarebbe un boccone amaro da digerire. Il capitano dell’Udinese è attualmente impegnato in Copa America con l’Argentina, e nei prossimi giorni potrebbero esserci novità. L’Udinese valuta De Paul intorno ai 35-40 milioni di euro cash. Se però dovesse fare bene in Brasile, il prezzo potrebbe alzarsi.