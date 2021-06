Temperature elevate quelle del calciomercato della Juventus: occhio all doppio scambio con Dybala e Bentancur coinvolti

Si infiamma il calciomercato della Juventus. I bianconeri continuano le riflessioni insieme al nuovo tecnico Allegri riguardo al futuro della rosa. La società viene da una stagione alquanto deludente sotto la gestione Pirlo e il futuro di diversi giocatori è in bilico. Occhio, in questo senso, a Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur. L’argentino, nonostante piaccia molto all’allenatore livornese, ha vissuto dei mesi difficili nell’ultima annata. Discorso simile anche per l’uruguaiano, che si è reso protagonista di alcune rilevanti prestazioni negative. Entrambe le pedine potrebbero essere coinvolte in un clamoroso scambio con l’Atletico Madrid. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, super scambio con l’Atletico: Dybala e Bentancur nell’affare

Stando a quanto riportato da ‘Radio Radio’, i bianconeri starebbero lavorando con i ‘Colchoneros’ ad un maxi affare. In particolare, potrebbero dire addio Dybala e Bentancur e seguire il percorso opposto Saul e l’argentino Angel Correa. Si tratterebbe da un’operazione da circa 80 milioni in totale.

Rimane da capire, però, la volontà dei giocatori in questione. Ma dei quattro protagonisti, solo la seconda punta juventina sembrerebbe incerta al riguardo. Il 27enne, infatti, potrebbe rinnovare dopo il contratto in scadenza a giugno 2022 dopo il ritorno di Allegri ed è possibile torni ad essere centrale nel progetto tecnico. Vi terremo aggiornati.