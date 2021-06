La Juventus studia anche le mosse in uscita e può esserci presto un nuovo addio: possibile assalto del Barcellona

La Juventus non ha vissuto una grande annata e sta lavorando per rialzarsi in maniera definitiva, visto che in questi mesi ha collezionato troppi passi falsi e deluso le attese sia in campionato che in Champions League. I bianconeri, infatti, dopo nove anni consecutivi di vittorie si sono arresi in Serie A e lo scudetto l’ha conquistato l’Inter.

La ‘Vecchia Signora’ ha già effettuato il primo cambio importante con l’addio di Andrea Pirlo come allenatore, ingaggiando Massimiliano Allegri. Ora tutte le attenzioni sono incentrate sul calciomercato e la società pensa sia ai nuovi colpi che ai calciatori che potrebbero partire in queste settimane.

Calciomercato Juventus, il Barcellona pensa a Demiral per la difesa

Tra gli elementi che potrebbero partire c’è anche Merih Demiral, che in questi mesi non ha vissuto una delle migliori stagioni e non sembra più affidabile come quando è stato scelto. Il turco intanto potrebbe avere mercato in tutta Europa e, secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes.com’, il Barcellona potrebbe pensare a lui per rinforzare la propria difesa.

Per i ‘Blaugrana’ infatti ci sono dubbi riguardo Pique mentre Umtiti potrebbe partire, per questo si cercano nuovi volti per il reparto arretrato e il turco potrebbe essere il rinforzo giusto. Il suo valore si aggira sui 30 milioni di euro e il Barcellona vorrebbe acquistarlo a basso costo. La Juventus potrebbe farlo pagare 20-23 milioni di euro per avere in cambio Pjanic in prestito biennale.

Demiral ha un contratto in scadenza nel 2024 e il suo valore non supera i 30 milioni di euro. In questa stagione in bianconero ha giocato solo 15 partite.