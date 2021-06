Calciomercato Juventus, Bonucci 'cacciato' via | C'è il Tottenham

La Juventus avrebbe messo alla porta Leonardo Bonucci, per il quale c’è il forte interesse del Tottenham: i dettagli

La Juventus oltre al mercato in entrata, sta valutando anche cosa fare dei senatori della squadra. Non solo Buffon -che andrà via- e Chiellini, ma anche Leonardo Bonucci e Juan Cuadrado. La sensazione è che la rivoluzione iniziata la scorsa estate debba continuare, con l’arrivo di giocatori più giovani e con nuovi stimoli. L’esterno colombiano è stato forse il migliore della stagione della Juve, protagonista con le sue prestazioni delle migliori vittorie ottenute dalla squadra prima allenata da Andrea Pirlo. E c’è stato un incontro col suo procuratore, Alessandro Lucci, in cui si sarebbe parlato anche di Bonucci.

Juventus, su Bonucci c’è il Tottenham

La Juventus, infatti, ha incontrato l’agente Lucci per parlare del rinnovo di Cuadrado. Le due parti avrebbero anche discusso di Bonucci, con il club bianconero che avrebbe ricordato al noto procuratore di trovare una squadra al difensore centrale, impegnato a Euro 2020 con l’Italia. Arrivano conferme sul Tottenham, che apprezza il giocatore ed è alla ricerca di nuovi colpi dopo la mancata qualificazione in Champions League nell’ultima stagione. Bonucci ha il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe andar via portando circa 25 milioni di euro nelle casse della Juve.