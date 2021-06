La Juventus non molla il suo big ed è pronta a tenerlo un altro in casa bianconera: ecco i dettagli e le cifre del prestito rinnovato

Il futuro dei tre attaccanti della Juventus, nell’ordine Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Alvaro Morata, è appeso a un filo. O per lo meno quello dei primi due, perché dalla Spagna rivelano che per quanto riguarda il numero nove bianconero si è arrivati finalmente a una fumata bianca con l’Atletico Madrid, società che detiene il cartellino e da cui è in prestito. Per gli altri due, invece, ci sarà ancora da aspettare le mosse della società e il beneplacito di Massimiliano Allegri che, come si sa, è tornato sulla panchina dei torinesi e che potrebbe ‘cacciarne’ almeno uno per la prossima finestra di calciomercato.

Calciomercato Juventus, Morata ancora un anno in bianconero | 10 milioni per il rinnovo del prestito

Dalla Spagna e, nello specifico, da ‘El Partitazo de Cope’, arriva una notizia bomba per quanto riguarda il reparto offensivo della Juventus. Secondo quanto rivelano su Twitter, infatti, i bianconeri avrebbero trovato un accordo con l’Atletico Madrid per il rinnovo per un anno del prestito per Alvaro Morata, tornato a Torino nella finestra estiva di calciomercato dell’anno scorso.

E quindi, come la passata stagione, l’attaccante della ‘Roja’ rimarrà in Italia per dieci milioni di euro. Per l’anno prossimo, invece, gli accordi sono leggermente diversi, infatti, per essere considerato a tutti gli effetti un giocatore della Juventus, come tra l’altro lo è stato in passato, per il ventottenne la Vecchia Signora dovrà versare nelle casse dei Colchoneros 35 milioni di euro.

🚨 NOTICIA @partidazocope 💥 Informa @juanmacastano 🦓 @AlvaroMorata seguirá cedido 1 año más en la @juventusfc 💶 Pagarán 10M € al @Atleti, misma cantidad que este año 📆 La Juve quiere quedárselo en propiedad y en enero de 2022 ejercerá la opción de compra por 35M € pic.twitter.com/hgK1DdqqM9 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 10, 2021

Con il futuro di Cristiano Ronaldo, ora concentrato sugli Europei con il suo Portogallo, ma molto vicino all’addio in direzione Paris Saint-Germain o romanticissimo ritorno al Manchester United, e Paulo Dybala molto incerto sul voler rimanere alla Juventus, qualche certezza inizia ad arrivare dalle parti di Torino. Con diciannove reti e dodici assist ai compagni di squadra, Morata quindi è riuscito nel suo intento di essere confermato tra le fila dei bianconeri. La decisione finale, però, verrà presa l’anno prossimo, e quindi in bocca al lupo.