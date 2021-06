Milan Skriniar ha parlato a poche ore dall’inizio dell’Europeo sottolineando la voglia di rimanere in nerazzurro e difendere lo scudetto appena conquistato

A poche ore dall’inizio degli Europei ha parlato uno dei grandi protagonisti della Slovacchia e ovviamente dello scudetto conquistato dall’Inter, Milan Skriniar che ha raccontato l’emozione della vittoria del campionato e non solo a ‘Futbal Pravda’: “Quando un calciatore si trasferisce in un grande club come l’Inter, questo lo aiuterà. La sua autostima, ovviamente, aumenta, diventa più famoso. Non posso dire come sarebbe per me se fossi rimasto alla Sampdoria o fossi finito da qualche altra parte. L’Inter aiuta il giocatore ad essere ancora più consapevole”.

“Giocare partite importanti davanti al pubblico aiuta. Dietro tutto questo, però, ci deve essere lo sforzo e il lavoro del giocatore e questo è stato il mio caso. Ognuno è sempre il fautore della propria felicità. La vittoria dello scudetto mi ha dato energia, ma non nego che qualche giorno di vacanza sarebbe stato utile, così come ad altri giocatori.

Calciomercato Inter, la garanzia di Skriniar ai tifosi

Ora non è più possibile pensare alle vacanze, ci sarà tempo per il riposo dopo l’Europeo. Non vedo l’ora che inizi il torneo e credo che faremo buone prestazioni e otterremo anche buoni risultati”. Skriniar ha poi continuato a parlare dello scudetto vinto e del suo futuro: “Abbiamo vissuto emozioni bellissime, il viaggio verso il titolo è stato lungo, abbiamo alle spalle una stagione impegnativa. Su Antonio Conte ha detto: Ha aggiunto qualcosa in più e ha avuto successo. Nel primo anno abbiamo raggiunto la finale di Europa League, ora abbiamo vinto il titolo. Ha svolto un ruolo significativo in questi successi. Il fatto che sia andato via mi ha sorpreso e credo anche gli altri compagni, l’ho saputo solo dopo essere venuto in Slovacchia e ancora non ne conosco i motivi”.

Abbiamo subito un duro colpo con l’eliminazione dai gironi di Champions League. Ci è dispiaciuto molto, ma un po’ paradossalmente ci ha rafforzati. Abbiamo iniziato una lunga serie di vittorie in campionato. Le partite con Milan, Juventus, Atalanta che abbiamo vinto, ci hanno aiutato a balzare al primo posto della classifica e lo abbiamo mantenuto fino alla fine”. Infine sulle voci di mercato il leader della difesa nerazzurra ha rassicurato i tifosi e respinto ogni indiscrezione: “Voglio restare all’Inter, non ascolto le voci di mercato, mi disturbano ma non mi distraggono”.