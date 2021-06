Simone Inzaghi alla guida dell’Inter, con il calciomercato nerazzurro che prende forma: svolta per il futuro dell’obiettivo del club meneghino

L’Inter è sempre più vicina ad una svolta per il suo mercato. Il futuro di Achraf Hakimi sarà con ogni probabilità lontano dalla squadra di Inzaghi e per quanto riguarda l’erede del gioiello marocchino, non arrivano buone notizie. Uno dei nomi più caldi per il calciomercato interista è sicuramente quello di Emerson Royal. Il gioiello brasiliano di proprietà del Barcellona, però, pare destinato a salutare definitivamente l’ipotesi nerazzurra. Il quotidiano spagnolo ‘Mundo Deportivo’ sottolinea come l’incontro nella sede dell’Inter nei giorni scorsi tra l’entourage del terzino e la dirigenza nerazzurra sia avvenuto solo per chiarire l’incedibilità del giocatore.

LEGGI ANCHE >>>Inter, altra mazzata per Suning | La multa di 385 milioni

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, colpo dal Barcellona | Proposto da Mendes

Calciomercato Inter-Emerson Royal: l’annuncio del terzino

Emerson Royal ripartirà, dopo la stagione con la maglia del Betis, dal Barcellona. Ed è stato lo stesso laterale a sottolineare la sua grande voglia di vestire la maglia dei blaugrana. “Parte del mio sogno d’infanzia era giocare per il Barcellona. Presto staremo insieme, questo sogno è realtà“.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Queste le parole, in un video diffuso sui social, nel quale il calciatore ha dichiarato il talento verdeoro che dunque dopo la Copa America con il Brasile vestirà la maglia del Barcellona. Il calciatore dovrebbe rinnovare dai tre ai cinque anni spegnendo, di fatto, ogni voce di mercato.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Hakimi via | Il sostituto arriva ancora dalla Liga

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, scambio col compagno di Lautaro | Via un ‘esubero’

Niente Inter per il giocatore che nell’ultima stagione ha accumulato 38 presenze con 2 reti e 4 assist vincenti con il Real Betis.