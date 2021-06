Il calciomercato del Milan prende forma ed il noto giornalista va all’attacco: un big di Pioli nel mirino

Chiusa la stagione con il secondo posto in classifica e l’accesso ai prossimi gironi di Champions League, per il Milan di Stefano Pioli è già tempo di pensare al calciomercato. Un’estate bollente attende la società di Elliott che punta a rinforzarsi per continuare nel percorso di crescita di una rosa tra le più giovani in Serie A. In tal senso, salutato amaramente Gianluigi Donnarumma che si svincolerà a zero il prossimo 30 giugno, resta viva un’altra questione per i dirigenti meneghini. Si tratta di Hakan Calhanoglu, anche lui in scadenza tra meno di tre settimane e con la risposta all’offerta di rinnovo avanzata dal Milan che stenta ad arrivare. Sul futuro del talento turco si è espresso il giornalista Andrea Longoni, ai microfoni di ‘Top Calcio 24’: ecco le sue parole.

Calciomercato Milan, Calhanoglu demolito: “Fa il prezioso”

Longoni non le manda a dire e punge, da subito, il numero 10 del Milan: “Sono indispettito da questi continui rinvii di Calhanoglu. Il turco sta aspettando che arrivi un’offerta migliore per dire addio al Milan“, le dichiarazioni del noto giornalista che dunque ‘scarica’ l’ex Leverkusen.

“Sta facendo il prezioso, se resta è un ripiego perché non ha ricevuto offerte migliori”, ha tuonato Longoni che ha poi aggiunto, “Quindi dico, quella è la porta. Prende in giro, sapendo di farlo“

Il duro attacco a Calhanoglu termina così: “È all’Europeo per mettersi in mostra e avere una proposta migliore. Basta, voltiamo pagina, il discorso è chiuso”.