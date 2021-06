Il Celta Vigo sogna in grande ed ha già avviato i contatti per un bomber della Serie A: affare difficile, ma la trattativa può andare a buon fine

Il calciomercato entra nel vivo ed inizia a tessere le sue trame. Le risorse non abbondano, ma le occasioni non mancano per fare buoni affari. L’estate promette una girandola importante di attaccanti, con trattative che potrebbero svilupparsi anche tra Serie A e Liga. L’ultima voce riguarda proprio un club spagnolo, ovvero il Celta Vigo: la squadra di Coudet ha puntato un bomber del campionato italiano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, annuncio a sorpresa | “E’ il mio sogno”

Il riferimento è a Giovanni Simeone, protagonista di una stagione vissuta con alti e bassi con il Cagliari. Il bomber è però un punto fermo dei sardi, club con il quale ha un contratto sino al 2024. Sei i gol nell’ultima Serie A in 33 presenze, ma un lungo periodo di astinenza che lo ha riportato al centro di critiche. Il suo valore, però, non si discute, tanto che gli apprezzamenti non mancano.

Calciomercato, il Celta Vigo su Simeone

Come riporta ‘todofichajes.com’, il Celta Vigo ha già avviato i contatti per Simeone: il figlio di Diego – che allena l’Atletico Madrid – potrebbe raggiungere il papà in Spagna. La trattativa però – ricorda il portale – non è affatto semplice: il suo valore di mercato è di 11 milioni di euro, ma il Cagliari pretende una cifra economica maggiore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, torna al Milan | Contatti avviati

Il Celta spera di essere facilitato nell’operazione dalla volontà del calciatore, pronto a lasciare Cagliari e desideroso di giocare in Spagna. I lunghi corteggiamenti in passato dell’Atletico Madrid e del Siviglia non sono andati a buon fine, ora l’occasione Celta Vigo, cn Simeone che potrebbe formare una coppia importante con Iago Aspas.