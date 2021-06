Alla vigilia della gara inaugurale tra Italia e Turchia di Euro 2020 è il ct degli azzurri Mancini a parlare: “Sono fiducioso”

L’attesa è finalmente finita, o per lo meno manca poco: giusto un giorno. Dopo un anno, gli Europei di calcio del 2020 avranno inizio nella gara inaugurale del torneo tra Italia e Turchia in scena all’Olimpico di Roma proprio domani. A parlare in conferenza stampa è stato il mister degli azzurri, Roberto Mancini, che solo in tarda mattinata aveva affidato ai social un suo pensiero sull’impegno che potrebbe portare la nostra Nazionale a trionfare per la seconda volta in ambito europeo. E l’auspicio è proprio quello.

Italia-Turchia, Mancini alla vigilia: “Sono fiducioso ora come tre anni fa”

“Ero fiducioso tre anni fa, lo sono oggi ancora di più“, inizia Roberto Mancini nella conferenza stampa prima di Italia-Turchia, gara inaugurale di Euro 2020 in programma domani allo stadio Olimpico di Roma. “Ci siamo divertiti in questi anni e vogliamo continuare a divertici: vediamo di arrivare alla finale di Wembley, e poi si vede”, continua il ct azzurro.

Sulla partita di domani contro i turchi, invece: “Non sarà una gara semplice, ci sarà più pressione perché sarà la partita inaugurale del torneo, noi dobbiamo cercare di divertirci e di far divertire, con grande rispetto della Turchia che è un’ottima squadra piena di giocatori di talento – conclude –. L’Olimpico pieno ci avrebbe dato una spinta in più, ma con sedicimila spettatori è già un primo passo“.