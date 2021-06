Dal ritiro del Belgio arrivano le parole di uno dei protagonisti dell’Europeo che sta per cominciare, Dries Mertens. La sua squadra si prepara ad affrontare la prima gara del girone contro la Russia. L’attaccante del Napoli ha parlato in conferenza stampa non solo del suo Belgio e delle favorite a vincere la competizione ma anche del mercato e al suo futuro.

In merito alla mancanza di partite in Belgio durante l’Europeo Dries Mertens ha detto: “È particolarmente bello che ci siano di nuovo dei tifosi. Ovviamente per il Belgio è uno svantaggio non giocare mai a Bruxelles, noi nella prima fase giocheremo due volte in Russia e una in Danimarca. Preferirei giocare tre volte in casa come l’Italia. Non mi interessa sapere se sarò titolare o meno, io mi alleno sempre come se dovessi partire dal primo minuto”.

Calciomercato, Mertens: “Non ho motivo per andare via da Napoli”

“Oggi è venuto a trovarci il re Filippo. È andata bene, si è congratulato con me per aver superato il record di Maradona e poi ci ha augurato di vincere l’Europeo. La crescita della Russia è iniziata durante la Coppa del Mondo. Hanno giocato in casa e con fiducia, giocando un buon calcio con un attaccante forte e buoni giocatori intorno a lui. Non sarà certo una partita facile. Abbiamo perso un po di esperienza, infatti vorrei che Fellaini, Kompany e Dembele fossero ancora con noi ma siamo tra le candidate. L’Italia è molto forte ma vedo Francia e Inghilterra favorite“.

Poi ha anche parlato del suo futuro e del Napoli: “Non credo che lascerò il Napoli. Il problema è che qui non potrei parlare del Napoli, ma non credo che non me ne andrò. Non c’è assolutamente motivo per me di lasciare la squadra. Quindi smentisco le voci su un mio futuro lontano dal club azzurro”