Dopo l’ormai addio certo di Gianluigi Donnarumma, il Milan starebbe pensando anche ad un altro colpo dopo Mike Maignan

Saranno settimane intense anche in casa Milan per quanto riguarda il fronte calciomercato. Il club rossonero starebbe pensando così già ai primi colpi in entrata, soprattutto per risolvere la questione portieri. Con l’ormai certo addio di Gianluigi Donnarumma, in scadenza di contratto, e l’arrivo di Mike Maignan, la dirigenza milanese potrebbe optare per un nuovo profilo per il ruolo di vice in vista della prossima stagione.

Calciomercato Milan, Mirante torna di moda: idea tra i pali

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere di Torino” il profilo monitorato dal Milan sarebbe quello dell’ex estremo difensore della Roma, Antonio Mirante, che si è liberato così dalla società giallorossa per un colpo a parametro zero. In pole proprio il club milanese, che è balzato davanti alla Juventus, che aveva già vagliato costantemente l’opzione dopo l’addio Buffon visto che è cresciuto nel settore giovanile bianconero e toglierebbe posti nella rosa di Allegri per la lista.

Un’idea avvincente per il ruolo di vice con il Milan sempre alla ricerca di profili esperti per puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. La società vorrebbe così essere protagonista anche in campo europeo dopo la crescita continua arrivata nel corso di questi mesi. Il profilo di Mirante è interessante per andare così a completare il pacchetto portieri in vista della prossima stagione.

Il Milan continua così a monitorare il fronte calciomercato per arrivare ad essere di livello assoluto in vista della prossima stagione. La società rossonera vuole continuare il percorso di crescita per regalare altre gioie ai tifosi e a tutto l’ambiente dopo anni di purgatorio e di numerose delusioni cocenti.