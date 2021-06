Il Milan lavora alla prossima sessione di calciomercato puntando su due conferme: priorità ai riscatti dei due prestiti

Il Milan inizia a cercare rinforzi per la prossima stagione, partendo da alcune certezze che ha acquisito mister Stefano Pioli. Il tecnico dei rossoneri è l’unico allenatore dei top club italiani ad essere riuscito ad avere la conferma da parte della società, e ora si lavora per riuscire a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, dove torneranno a giocare in Champions League.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, idea per la porta | Rossoneri in pole!

La priorità sul mercato dei rossoneri sembrerebbe essere al momento la conferma di due elementi che in questa stagione sono approdati in prestito, ovvero Diogo Dalot e Brahim Diaz. Il Manchester United e il Real Madrid iniziano a mostrare qualche apertura al club milanista. Ma attenzione alla condizione per arrivare al terzino dei ‘Red Devils’.

Calciomercato Milan, priorità ai riscatti di Dalot e Brahim Diaz: Kessie determinante

Il futuro del Milan parte proprio dalle conferme di coloro che in questa stagione sono riusciti a riportare il club rossonero in Champions League. Infatti secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ il club milanista sta lavorando al riscatto di Diogo Dalot e Brahim Diaz, rispettivamente dal Manchester United e dal Real Madrid.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Lazio, idea dal Milan | Primo regalo per Sarri

Per l’attaccante il club spagnolo avrebbe fissato il prezzo del riscatto a 20 milioni di euro, ma comunque i rossoneri punterebbero ad un rinnovo del prestito con diritto o obbligo di riscatto. Per il terzino portoghese invece i ‘Red Devils’ starebbero ancora pensando al suo futuro, ma ultimamente sembrerebbe esserci un’apertura. A essere determinante per l’operazione potrebbe essere un’eventuale cessione di Frank Kessie al club inglese, che permetterebbe di avere un diritto di prelazione per Dalot, ma comunque al momento l’opzione più probabile sembrerebbe un rinnovo del prestito. Dunque il Milan riparte non da nuovi rinforzi ma da conferme importanti.