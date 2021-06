La Juventus continua a monitorare il fronte calciomercato per colpi da urlo: dalla Spagna parlano dell’addio del big del Real, scambio possibile

La voglia di riscatto dopo una stagione deludente in Serie A e in Champions è davvero tanta per la Juventus. Il club bianconero starebbe già programmando il prossimo anno con i primi colloqui con il neo allenatore Massimiliano Allegri, tornato proprio a Torino dopo due anni di inattività. Lo stesso tecnico livornese vorrebbe puntellare la rosa bianconera con innesti di qualità assoluta.

Calciomercato Juventus, Varane dice addio al Real: colpo più scambio

Come svelato dal programma spagnolo “El Chiringuito” il difensore francese del Real Madrid, Raphael Varane, potrebbe dire in estate al prestigioso club spagnolo. La sua valutazione si aggira intorno ai 60 milioni di euro e così la Juventus potrebbe approfittarne con un maxi affare per andare a rinforzare la retroguardia di Allegri. Con Bonucci e Chiellini non sempre al meglio, il centrale della Nazionale francese sarebbe un colpo da urlo.

L’idea suggestiva del club bianconero potrebbe essere quella di imbastire un doppio scambio con Demiral e Rabiot, pronti a dire addio alla Juventus. Sulle sue tracce ci sarebbe stato anche l’Everton, guidato proprio dal neo allenatore dei “blancos” Carlo Ancelotti, che continua a guardare alla Serie A per rinforzare la rosa a sua disposizione. Il centrale turco ha una valutazione di circa 40 milioni di euro, mentre il centrocampista francese è valutato 25 milioni.

Al momento non ci sarebbero contatti ufficiali, ma si tratterebbe soltanto di suggestioni di mercato in vista della prossima stagione. Dalla Spagna rilanciano di un addio immediato di Varane, che farebbe proprio al caso della compagine bianconera per essere competitiva anche a livello europeo. Un maxi affare avvincente per provare a tornare protagonista in Champions League.