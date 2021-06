Il futuro di Rolando Mandragora diviso tra la Juventus e il riscatto del Torino: le ultime informazioni raccolte da Calciomercatoweb.it

Juventus molto attiva in sede di calciomercato. I bianconeri proseguono il lavoro con il nuovo tecnico Allegri, al fine di costruire la squadra migliore possibile in vista della prossima stagione. Le delusioni rimediate negli scorsi mesi, infatti, rendono necessari alcuni interventi nella rosa. Tante le voci sui nomi in entrata: accantonato Donnarumma, la Vecchia Signora continua ad inseguire vari obiettivi e il primo nome per il centrocampo al momento sembra essere quello di Manuel Locatelli. La dirigenza, inoltre, avrà diversi grattacapi di cui occuparsi durante l’estate, su tutti il futuro di Cristiano Ronaldo. Ma i piemontesi rimangono vigili anche riguardo ai giocatori di loro proprietà ora in prestito in altri club: tra questi c’è il mediano in forza al Torino Rolando Mandragora.

ESCLUSIVO | Calciomercato Juventus e Torino, il punto sul futuro di Mandragora

Situazione intricata quella di Mandragora. Il club granata aveva prelevato il talento azzurro dai cugini juventini lo scorso febbraio: la scadenza del trasferimento a titolo temporaneo è prevista per giugno 2022. L’accordo pattuito prevede l’attivazione dell’obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Per il presidente Cairo, però, ci sarebbe anche la possibilità di esercitare l’opzione del diritto di riscatto entro il prossimo 30 giugno alla cifra di 16 milioni di euro.

Ma stando alle ultime informazioni raccolte dalla redazione di Calciomercatoweb.it, i granata sarebbero intenzionati a rimandare di dodici mesi il pagamento e, di conseguenza, l’acquisto a titolo definitivo, rinnovando il prestito mantenendo gli accordi stabiliti nel corso della precedente sessione invernale. Il classe ’97, rimasto molto dispiaciuto per la mancata convocazione agli Europei ad opera del CT Mancini, sarebbe ben lieto di rimanere al Torino. Al momento, inoltre, è da escludere che possa esserci nuovamente la Juventus nel suo prossimo futuro. I bianconeri, infatti, non hanno instaurato alcun contatto per ora con l’entourage del centrocampista napoletano.

Mandragora, quindi, si appresta a proseguire il cammino con il Torino, cercando di alzare l’asticella nella speranza di una chiamata ai mondiali in Qatar nel 2022.