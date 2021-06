In forza al Manchester City, Gabriel Jesus è stato vicino all’Inter nell’estate di cinque anni fa quando indossava ancora la maglia del Palmeiras

Il nuovo bomber della Juventus? Forse Gabriel Jesus, perché Dzeko non convince molto sul piano fisico e gli altri, da Icardi a Vlahovic, sono inarrivabili per una serie di motivi. Senza dimenticare Milik, più fragile del bosniaco nonostante la differenza di età in suo favore, e il ‘sogno’ Kane per il quale sono stati fatti dei sondaggi. E dunque il brasiliano può davvero vestire la maglia bianconera, lui che cinque anni fa – agli albori dell’Era Suning – fu molto vicino a trasferirsi all’Inter prima dell’ingresso in scena di Guardiola e di Joorabchian che spinse gli Zhang a virare su Gabigol. Il classe ’97 di San Paolo sembra ben disposto a lasciare il Manchester City, dove non è un intoccabile. Probabilmente considera concluso un ciclo, comunque vincente seppur più sul piano del collettivo che personale. Parentesi: attorno all’ex Palmeiras (stipendio da circa 5,5 milioni di euro) gravita un certo Giovanni Branchini, agente tra gli altri di Massimiliano Allegri; a pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina… Gli inglesi avrebbero aperto al prestito, purché in aggiunta ci sia un obbligo di acquisto, formula che può non dispiacere a Cherubini e soci, i quali però potrebbero tentare la strada dello scambio. Magari alla pari, dato che il nome sarebbe quello di Arthur che a bilancio dovrebbe ‘pesare’ per circa 57 milioni di euro.

Accostato al Psg, il 24enne brasiliano vuole restare a Torino, mentre Allegri ne farebbe volentieri a meno. A Guardiola, invece, potrebbe piacere per alzare ulteriormente la qualità del centrocampo. Insomma, parliamo di uno scambio possibile almeno in teoria.

Calciomercato Juventus, Arthur: arrivo e partenza con uno scambio

Arthur (stipendio da 5 milioni, quasi uguale a quello di Jesus) è arrivato alla Juve l’estate scorsa via Barcellona attraverso uno scambio con Pjanic. E, curiosità, sempre con uno scambio potrebbe andarsene dopo una sola stagione in bianconero del tutto deludente anche a causa di problemi fisici.

A.R.