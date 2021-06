Calciomercato Juventus, addio alla stella | Svolta Cristiano Ronaldo!

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo torna nel mirino di un top club pronto all’assalto per il portoghese

Il calciomercato della Juventus ruota in buona parte attorno al futuro di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese ha ancora un anno di contratto con i bianconeri, ma l’ipotesi di un addio è concreta, per diversi motivi. Dal punto di vista finanziario, la Juve, in caso di partenza, potrebbe alleggerire di molto il suo monte ingaggi. E anche dal punto di vista tecnico, si potrebbe iniziare a pensare a una ricostruzione senza di lui. Allegri, non a caso, sta già ragionando a una Juve priva di CR7, per quanto il valore del cinque volte Pallone d’Oro sia indiscutibile.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo è il ‘piano B’ del Manchester United

Lo stesso giocatore ha iniziato a guardarsi intorno e il suo agente, Jorge Mendes, sta valutando le alternative. Le principali, in questo momento, sembrano portare a Psg e Manchester United, con i ‘Red Devils’ che tornano a pensarci e vorrebbero riportarlo a casa.

Secondo il ‘Daily Express’, in Inghilterra, l’obiettivo primario della squadra di Solskjaer sarebbe Jadon Sancho. Ma appare difficile arrivare all’attaccante inglese, le richieste del Borussia Dortmund restano estremamente elevate e il ‘piano B’, meno costoso, sarebbe proprio CR7. L’offerta massima per Sancho, nei piani dello United, sarebbe di 80 milioni di euro, diversamente si punterà a Ronaldo, con Dembelé del Barcellona e Hudson-Odoi del Chelsea come ulteriori alternative.