La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato. Il club bianconero potrebbe approfittarne della rottura con la big d’Europa

La Juventus vuole continuare ad essere protagonista anche per quanto riguarda i top player in circolazione. L’ultima stagione per i bianconeri è completamente da dimenticare con la gestione di Andrea Pirlo, che non è stata soddisfacente per l’intera dirigenza torinese. Così a Torino è tornato Massimiliano Allegri, che è voglioso di riscatto dopo le due finali di Champions League perse proprio alla guida della compagine italiana. Sul fronte calciomercato la Juventus sarebbe molto attiva per accontentare nuovamente l’allenatore livornese, che da sempre si è professato come un tecnico molto pratico che bada soprattutto alla tecnica e al risultato e di meno alla tattica.

LEGGI ANCHE >>> SuperLega, UFFICIALE: Uefa sospende il procedimento per Juventus, Real Madrid e Barcellona

Calciomercato Juventus, Coman idea pazza per il ritorno

Come svelato dal portale tedesco “Sport Bild” sarebbero nati dei problemi tra il Bayern Monaco e i rappresentati di Coman con una possibile rottura in atto. Lo stesso talentuoso giocatore francese avrebbe chiesto un aumento considerevole dello stipendio per restare in Baviera dopo il 2023. La richiesta folle sarebbe arrivata a toccare i 17 milioni di euro a stagione.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, occasione Dembele | Rinnovo o scambio!

Così le big d’Europa avrebbero mosso i primi passi per cercare di preparare l’assalto vincenti al francese, che è stato protagonista in passato anche con la maglia della Juventus. Proprio l’idea suggestiva della dirigenza bianconera sarebbe quella di riportarlo a Torino per provare a raggiungere nuovi successi importanti con l’arrivo in panchina di Massimiliano Allegri.

Nell’ultima stagione Coman ha collezionato 39 presenze complessive con il Bayern Monaco andando a segno per ben otto volte e con 15 assist vincenti ai propri compagni. L’ipotesi suggestiva di mercato potrebbe far vacillare la Juventus che lo conosce molto bene.