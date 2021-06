Calciomercato Juventus, il ‘piano B’ di Allegri | Scambio oppure prestito

Calciomercato Juventus, idee chiare per i bianconeri: la richiesta di Allegri e il doppio piano per l’arrivo con uno scambio o in prestito

La Juventus di Massimiliano Allegri prende forma. In vista della prossima stagione, i bianconeri, per tornare competitivi per lo scudetto e in Europa, devono effettuare interventi precisi nella rosa. Le idee sono piuttosto chiare, al netto delle incognite legate al futuro di Cristiano Ronaldo, con la permanenza del portoghese o meno che potrebbe orientare alcune scelte. Dunque, servirà almeno un attaccante, ma anche un centrocampista e nello specifico un regista. Il primo nome sulla lista, già da tempo, è quello di Manuel Locatelli. Non sarà semplice tuttavia arrivare al giocatore del Sassuolo, con gli emiliani che continuano ad avere richieste piuttosto elevate. Ma c’è già l’alternativa e si tratta di un altro ritorno al passato.

Calciomercato Juventus, Pjanic può tornare: doppia ipotesi

Parliamo di Miralem Pjanic, ceduto appena un anno fa nell’ambito dello scambio con Arthur con il Barcellona e che appena dodici mesi dopo potrebbe fare il percorso inverso. Il bosniaco ha trovato pochissimo spazio in Catalogna, dove si ragiona su un suo addio. Ma senza svenderlo, dato l’investimento corposo effettuato su di lui. I buoni rapporti tra la Juventus e i blaugrana potrebbero generare altri scambi.

Il ‘Mundo Deportivo’ riferisce che i bianconeri stanno tentando di inserire nella trattativa Rabiot o Bentancur. Qualora non venisse trovato l’accordo, la Juve accetterebbe anche un ritorno di Pjanic in prestito.