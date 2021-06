Novità in corsia per l’Inter che continua a lavorare sulle fasce tra entrate ed uscite. A sinistra ritorno di fiamma per un compagno di Lautaro

Sono giorni estremamente intensi per l’Inter che con l’arrivo di Inzaghi sta organizzando il lavoro in vista del prossimo anno, che dovrà essere quello della difficile conferma. Il tecnico ex Lazio dovrà però incassare quasi subito una mini rivoluzione, con Hakimi sacrificato all’altare dei conti, pronto ad innescare un vero e proprio valzer di esterni per i nerazzurri. L’Inter infatti tra le priorità aveva già quella di acquistare un nuovo laterale di piede mancino, alla luce dell’adattato Perisic che ha un futuro tutto da delineare, e dell’esperto Young che dal punto di vista fisico non può garantire massima continuità. In caso di uscita di Hakimi inoltre andrà acquistato anche un esterno destro. A sinistra le candidature dell’Inter portano dritte al nome di Emerson Palmieri, che piace anche al Napoli, ma non è da escludere un ritorno di fiamma. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, big via dal Real | Scambio due per uno!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Hakimi | Assalto in Premier, maxi affare

Calciomercato Inter, scambio con Nainggolan: nel mirino il compagno di Lautaro

Nella corsa alla fascia sinistra dell’Inter potrebbe emergere nuovamente forte la candidatura di Marcos Acuna, mancino del Siviglia capace di giocare sia da terzino sinistro che a tutta fascia, che già nel recente passato è stato accostato ai nerazzurri. L’argentino, compagno di Lautaro in nazionale, potrebbe essere convinto dallo stesso numero 10 di Inzaghi, che vivrà con lui l’esperienza della Copa America.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, svolta Lautaro | Clamoroso intreccio e addio Inter!

Il contratto di Acuna ha scadenza 2024 e complessivamente ha una valutazione non superiore ai 15 milioni di euro con ingaggio accessibile. Tutte componenti che potrebbero agevolare anche un’idea di scambio da parte dell’Inter, pronta eventualmente a mettere sul piatto un affare con Radja Nainggolan, centrocampista belga reduce dal prestito al Cagliari che non resterà di certo a Milano. Il Siviglia con i vari Vazquez, Ocampos e più recentemente Papu Gomez ha già dimostrato di poter andare a prendere l’usato garantito in Serie A e così facendo l’Inter si sbarazzerebbe anche di un ingaggio pesante che il Cagliari difficilmente potrebbe soddisfare, liberando anche importante spazio salariale nel club di Suning.