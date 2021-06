Novità in arrivo per l’Inter di Simone Inzaghi: contatti in giornata e due possibili nomi sull’agenda di Marotta per il calciomercato estivo

L’Inter guarda all’anno prossimo, con il calciomercato estivo che prende forma con il passare delle settimane. Non più Conte ma Inzaghi in panchina pronto a guidare i campioni d’Italia nell’imminente nuova annata. Come riportato da ‘Calciomercato.it’, in tal senso, l’ex difensore Philipp Degen e attuale CEO dell’agenzia SBE Management, si è recato presso la sede nerazzurra per discutere con la dirigenza interista. L’agenzia in questione cura, tra gli altri, gli interessi di Yusuf Demir, talentuoso trequartista 19enne del Rapid Vienna.

Calciomercato Inter, contatti in giornata: le ultime

Ma non solo: anche l’ex Arsenal Shkodran Mustafi, in scadenza il prossimo 30 giugno con lo Schalke 04, potrebbe essere rientrato nei possibili discorsi di mercato. Le parti potrebbero tuttavia aver parlato tra altri anche del gioiello nerazzurro, protagonista con la Primavera, Andi Hoti.

Il 18enne difensore viene da una stagione in cui ha collezionato 14 presenze: possibile che si sia discusso quindi anche del futuro di Hoti.

Situazione in divenire, da Mustafi a Demir fino al futuro in nerazzurro di Hoti: giornata importante per il calciomercato dell’Inter