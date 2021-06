Il calciomercato dell’Inter passa dal futuro di Achraf Hakimi: il gioiello marocchino è vicino all’addio, offerta a sorpresa

Acharf Hakimi saluterà con ogni probabilità l’Inter, dopo una grandissima stagione coronata dal 19esimo scudetto della storia nerazzurra. In attesa che la sessione estiva di calciomercato apra ufficialmente, sul laterale di origini marocchine sono diversi i top club vigili e pronti all’assalto. Nelle ultime ore in pole position è passato il Chelsea, desideroso di rinforzare la corsia di destra e pronto a farsi avanti per il gioiello interista. Hakimi piace tanto ai ‘Blues’ di Abramovic ma non solo. Nelle ultime ore potrebbe tornare con forza il PSG di Leonardo, con l’ex direttore sportivo del Milan che avrebbe già studiato una nuova offerta per superare il Chelsea: ecco le cifre.

LEGGI ANCHE >>>Inter, Conte nel mirino | Attacco in diretta!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, via quattro over 30 | Tesoretto da 50 milioni! I dettagli

Calciomercato Inter, rilancio per Hakimi: cifre e dettagli

Hakimi via dall’Inter, un’ipotesi che prende forma con il passare delle ore. In tal senso, è il PSG al momento il club pronto a sovvertire le gerarchie, superando il Chelsea che pare momentaneamente in pole. 65 i milioni di euro di base fissa quelli che il club di Al-Khelaifi ha intenzione di mettere sul piatto, più 7 milioni di bonus.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

72 totali che, tuttavia, al momento non soddisferebbero l’Inter. Il club di Zhang vuole vedere Hakimi per non meno di 80 milioni di euro, bonus inclusi. Situazione dunque da valutare nei prossimi giorni, con il destino di Hakimi che pare già segnato: l’addio è l’ipotesi più probabile.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, doppio addio ‘shock’ | Maxi offerta Barcellona

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, bomber dalla Serie A | Scambio alla pari

In questa stagione l’ex laterale del Borussia Dortmund ha collezionato ben 45 presenze tra campionato e coppe, andando a segno 7 volte e firmando 11 assist vincenti per i compagni.