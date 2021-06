In conferenza stampa il centrocampista della Nazionale e del Sassuolo, Manuel Locatelli, fa chiarezza sul suo futuro

Il futuro di Manuel Locatelli è tutto da scrivere. Il centrocampista ora è concentratissimo su Euro 2020, che partirà tra due giorni con la sfida proprio tra l’Italia e la Turchia allo Stadio Olimpico di Roma. Attorno al calciatore del Sassuolo però continuano a esserci voci di un possibile addio ai neroverdi e un futuro alla Juventus, squadra che lo segue con attenzione da diverso tempo.

A chiarire cosa ne sarà del proprio futuro calcistico è proprio il centrocampista, che quest’oggi è stato protagonista della conferenza stampa degli azzurri. Alla domanda su un futuro in bianconero il calciatore ha risposto: “Sono solo chiacchiere. Adesso c’è una competizione così importante da giocare e sono concentrato su questo”.

Calciomercato, Locatelli sul futuro tra Sassuolo e Juventus: “Ho parlato con Carnevali”

Il calciomercato estivo inevitabilmente incomberà su Euro 2020, ma i calciatori sembrerebbero intenzionati a non farsi influenzare dalle voci di mercato. Uno degli uomini al centro della finestra per i trasferimenti è Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo e della Nazionale italiana.

Proprio sulle voci riguardanti un suo possibile approdo alla Juventus e il suo futuro il centrocampista in conferenza stampa ha dichiarato: “Ho parlato con Carnevali, siamo entrambi consapevoli della strada da seguire. Dopo l’Europeo so che dovrò prendere delle decisione. Per me essere seguito da squadre importanti è una rivincita. Normale che ci siano delle voci di mercato, ma non mi faccio condizionare. La maturità di cui parlo è fare questo step”. Dunque il centrocampista del Sassuolo non nega l’interesse di diversi top club, ma rimanda tutte le valutazioni al termine di Euro 2020.