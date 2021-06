Hakim Ziyech, trequartista del Chelsea di Thomas Tuchel, è il grande sogno di calciomercato del Milan di Stefano Pioli: le ultime sull’ex giocatore dell’Ajax

Il Milan è tornato in Champions League dopo ben sette anni dall’ultima volta. I rossoneri, che hanno chiuso il campionato di Serie A al secondo posto alle spalle dell’Inter di Antonio Conte, entreranno quindi nella prossima fase a gironi della coppa dalle grandi orecchie dalla quarta fascia e non sarà facile riuscire ad accedere agli ottavi di finale. Il Milan deve infatti rinforzarsi nell’imminente sessione estiva di calciomercato e, già nel ruolo di portiere, ha risolto la questione legata a Gianluigi Donnarumma. Il classe 1999 sembra infatti diretto verso il PSG con i rossoneri che hanno già ufficializzato l’arrivo di Mike Maignan, fresco campione di Francia con il Lille di Galtier.

Anche nella linea dei trequartisti il Milan ha bisogno di rinforzi ed il grande nome è quello di Hakim Ziyech, fantasista marocchino di proprietà del Chelsea di Roman Abramovich. Il classe 1993 è esploso agli occhi del calcio europeo con la maglia dell’Ajax semifinalista di Champions League nel 2019.



Calciomercato Milan Ziyech nel mirino | Tutti i dettagli economici e tecnici

Hakim Ziyech è arrivato al Chelsea per circa 40 milioni di euro ed ha un contratto con i Blues fino al 2025. Termini lunghi che non consentono un grande sconto da parte della società londinese che continua a valutare molto il classe 1993 il quale, in questa stagione, ha totalizzato sei reti in tutte le competizioni, ma soltanto 23 apparizioni in Premier League.

Ziyech è un giocatore estremamente duttile. Il talento marocchino infatti può sia agire da trequartita puro alle spalle del centravanti, che potrebbe essere il suo attuale compagno di squadra Olivier Giroud, sia da ala destra considerando che il suo piede preponderante è il sinistro. Un tuttofare d’attacco Hakim Ziyech che farebbe davvero al caso del Milan formato Champions di Pioli.