Juventus e Roma vanno all’assalto del centrocampista che ha deciso di non rinnovare

Dall’arrivo di José Mourinho nella Capitale, la Roma ha acceso una grande ambizione che trova riscontro nel mercato. La proprietà dei Friedkin è a lavoro per garantire allo Special One una rosa di assoluto valore che possa essere competitiva nel breve e medio periodo. Sono diversi i reparti in cui il tecnico portoghese ha richiesto dei rinforzi e in particolare il centrocampo, anche se il portiere sembra essere in dirittura d’arrivo e in attacco la dirigenza sta sondando il terreno per diversi profili.

Calciomercato Roma e Juventus, assalto a Sabitzer | Il giocatore non rinnova col Lipsia

Tra i nomi più caldi c’è quello di Granit Xhaka, centrocampista dell’Arsenal che potrebbe arrivare in Italia alla corte di Mourinho. Ma negli ultimi giorni è forte l’interesse per il centrocampista austriaco del Lipsia classe ’94, Marcel Sabitzer. L’ex Salisburgo è cresciuto sotto la guida di Julian Nagelsmann, diventando uno dei grandi protagonisti del club tedesco. Sabitzer però vedrà il suo contratto scadere tra un anno e secondo quanto riportato dal portale inglese ‘The Athletic’, avrebbe accettato la possibilità di cambiare maglia in questa sessione estiva.

Il Lipsia non può rischiare di perdere il giocatore a costo zero tra un anno, quindi ha necessità di monetizzare in questa finestra di calciomercato. L’altro indizio arriva dal CEO del club che ha dichiarato la volontà del club di sfoltire la rosa per ridurre i costi. Il club tedesco valuta Sabitzer 17,5 milioni di euro. José Mourinho lo insegue già dai tempi del suo inizio di percorso al Tottenham e proprio gli Spurs potrebbero inserirsi nella trattativa anche se la Roma sembra essere sui giusti binari per portare a termine l’operazione. Anche la Juventus, però, da tempo è sulle tracce dell’austriaco e la sua situazione contrattuale potrebbe spingere i bianconeri a fare lo sgambetto allo Special One. Sarà decisiva la volontà del giocatore che, però, ha già deciso di non voler rinnovare ma non ha ancora scelto la sua prossima destinazione.