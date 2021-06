Mahrez ha annunciato ufficialmente il proprio futuro nel corso di un’intervista: l’esterno offensiva resterà al Manchester City

Il Manchester City ha detto addio a Sergio Aguero, andato via a parametro zero al termine della naturale scadenza del contratto. Può darsi che Pep Guardiola perda altri elementi, ma tra questi probabilmente non ci sarà Riyad Mahrez. L’esterno offensivo algerino ha giocato una grande stagione, collezionando 48 presenze in tutte le competizioni, con 14 gol e 9 assist. Il giocatore ha parlato proprio del suo futuro.

Mahrez ha infatti ribadito la volontà di restare ai Cityzens ai microfoni di ‘DZ Sport’: “Non penso di chiudere la carriera all’Olympique Marsiglia. Io voglio chiuderla in Premier League, con il Manchester City. Non mi vedo a Marsiglia“. Parole chiare, che chiudono le porte all’eventuale ritorno in Francia e all’approdo in Serie A.