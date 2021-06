Dopo un’annata straordinaria, continua la lotta per acquistare Dusan Vlahovic ma arriva la svolta a sorpresa: la decisione della Fiorentina

È stata un’annata da ricordare quella vissuta da Dusan Vlahovic, che si è confermato un elemento valido in questa Serie A riuscendo a superare di gran lunga anche le reti della stagione scorsa. Un anno fa il serbo aveva realizzato sei reti in Serie A, facendo vedere qualche colpo importante ma ancora nulla di straordinario come in questi mesi.

In questa annata invece i gol segnati sono stati ben 21, che gli hanno permesso di finire al quarto posto nella classifica marcatori alle spalle di Ronaldo, Lukaku e Muriel. Il suo apporto è stato sicuramente fondamentale per dare una mano alla Fiorentina nel raggiungimento della salvezza.

Calciomercato, niente Juventus o Milan: Vlahovic resta alla Fiorentina

Le grandi prestazioni di questi mesi hanno attirato le attenzioni delle grandi squadre per quanto riguarda Dusan Vlahovic, che hanno provato a strapparlo alla Fiorentina in questi giorni. Secondo quanto riportato da ‘QS-La Nazione’, però, i viola avrebbero deciso di trattenerlo anche per l’anno prossimo.

Juventus e Milan vedono in Vlahovic l’attaccante ideale per l’anno prossimo, ma l’affare sembra ormai impossibile. La Fiorentina infatti vuole crescere dopo le ultime stagioni negative e per questo avrebbe deciso di ripartire dal serbo in avanti che sarà compagnato poi da colpi mirati negli altri reparti.

In particolare dovrebbero essere almeno quattro gli acquisti di spessore dei viola: un difensore, un centrocampista e due esterni di attacco