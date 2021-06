Edin Dzeko piace a Massimiliano Allegri e non sarebbe incedibile per Mourinho. Possibile scambio tra la Juventus e la Roma

Torna alla ribalta il nome di Edin Dzeko per la Juventus. Lo voleva Pirlo l’estate scorsa, non lo disdegnerebbe Massimialiano Allegri visto che con il centravanti bosniaco sarebbe meno complicato schierare insieme sia Dybala che Cristiano Ronaldo. 35 anni compiuti lo scorso marzo, il nativo di Sarajevo non rientrerebbe nei piani di José Mourinho e dunque della Roma, non a caso sia il tecnico portoghese che il club dei Friedkin si sono mossi per Belotti del Torino. Strappato il suo sì, ora va trovata l’intesa con Urbano Cairo che chiede circa 30 milioni. Tornando a Dzeko, il suo contratto da 7 e passa milioni con i capitolini scade a giugno 2022. C’è l’ipotesi risoluzione consensuale, ma in tal caso dovrebbe venirgli corrisposta una buonuscita, per questo motivo c’è chi rilancia la possibilità di uno scambio. L’altro protagonista del ‘baratto’ sull’asse Torino-Roma può essere Leonardo Bonucci, che con l’ex City condivide lo stesso agente: Alessandro Lucci.

Il 34enne centrale ha un contratto più lungo, scadenza giugno 2024, e uno stipendio di poco inferiore (sui 6 milioni coi bonus), tuttavia si dice piaccia molto a Mourinho. Di più: stando ad alcune indiscrezioni il lusitano lo avrebbe già contattato più di una volta per convincerlo a trasferirsi alla Roma. Lo ‘Special One’ vorrebbe che Bonuccia diventasse il nuovo leader della difesa giallorossa, considerata l’inaffidabilità fisica di Smalling. Lo scambio Dzeko-Bonucci, di cui si era parlato già qualche mese fa, potrebbe andare in porto non alla pari, in stile Arthur-Pjanic con cash (non eccessivo, diciamo sui 3 milioni) in favore dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, Bonucci obiettivo anche di Paratici

Bonucci sarebbe nel mirino anche del Tottenham, ovvero del club in cui andrà a lavorare Fabio Paratici. L’ex dirigente bianconero ripartirà da Londra e dagli ‘Spurs’ dopo la fine della sua lunga avventura nel club presieduto da Andrea Agnelli, il quale ha deciso di dargli il benservito non rinnovandogli il contratto in scadenza al 30 giugno.