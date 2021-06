Per la prossima stagione la Juventus cerca rinforzi sulla fascia e guarda in Premier League: la beffa però arriva dalla Spagna

Il calciomercato estivo sta per accendersi e la Juventus cerca di tornare grande sia in Italia che in Europa. Massimiliano Allegri dovrà cercare di rinforzare diversi reparti della rosa a disposizione per migliorare al meglio la squadra. Tra questi c’è la corsia destra, dove oltre a Cuadrado scarseggiano le risorse. Così da tempo la società bianconera ha puntato il mirino in Premier League, precisamente in casa Arsenal.

A destare l’interesse della Juventus sarebbe Hector Bellerin, terzino destro classe 1996. Dopo l’ennesima ottima stagione disputata, lo spagnolo ha attirato l’interesse di diversi club, tra cui anche uno in Spagna. Proprio questo potrebbe far saltare i piani del club bianconero per rinforzare la fascia destra difensiva.

Calciomercato Juventus, Bellerin rischia di sfumare: si inserisce il Villareal

I piani di calciomercato non sempre si riescono a concretizzare. Questo potrebbe essere il caso della Juventus con il terzino destro dell’Arsenal messo nel mirino, Hector Bellerin. In questa stagione il calciatore spagnolo ha collezionato 34 presenze, con un gol e 4 assist all’attivo. Il profilo dello spagnolo è ben conosciuto in Europa, così i club che vorrebbero assicurarsene le prestazioni sono tanti.

Oltre alla Juventus infatti, secondo quanto riportato da CBS Sports, ci sarebbero anche l’Atletico Madrid, il Villareal e il Real Betis sulle tracce del terzino. Il prezzo fissato dai ‘Gunners’ per il giocatore è di circa 20 milioni di sterline, dunque circa 23 milioni di euro. Un prezzo che fa gola a molti e che porta la Juventus a dover competere con diversi club spagnoli per cercare di assicurarsi il terzino.