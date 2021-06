Si complica un gioiello per il centrocampo della Juventus in vista della prossima stagione: c’è l’incontro tra Raiola e il Barcellona

Le insidie nel calciomercato sono sempre dietro l’angolo. La stagione è terminata, le temperature si alzano e per i club è tempo di cominciare a lavorare in ottica futuro. Ne sa qualcosa la Juventus, che ha già messo in atto il cambio della guida tecnica dopo un’annata al di sotto delle aspettative. Pirlo ha detto addio dopo una sola stagione, come capitato al suo predecessore Maurizio Sarri, e il ruolo di guida tecnica è stato assegnato nuovamente a Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese sta riflettendo ampiamente sulle prossime decisione da prendere. In particolare, vorrebbe potenziare il centrocampo e tiene d’occhio diversi profili giovani, ma già pronti al grande salto. Uno di loro, però, sembra sfumare: vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, il talento si complica: incontro Raiola-Barcellona

Non solo grandi nomi: la Juventus guarda anche in prospettiva. Uno degli obiettivi principali nei prossimi tre mesi sarà potenziare la mediana. In quella zona di campo diversi giocatori, vedi Ramsey e Bentancur, hanno deluso le aspettative e potrebbero dire addio. Potremmo considerarlo addirittura il reparto più debole della squadra. Come detto, si tengono d’occhio anche giovani in rampa di lancio e uno di questi porta il nome di Ryan Gravenberch.

Il gioiellino olandese in forza all’Ajax – cresciuto nelle giovanili dei biancorossi – è un mediano che all’occorrenza può giocare anche da interno. Il classe 2002, secondo alcuni il nuovo Pogba, ha raccolto numeri molto importanti in questa stagione, accumulando rilevante esperienza anche in Champions League e diventando uno dei protagonisti in quel di Amsterdam. Le sue prestazioni hanno attratto inevitabilmente l’interesse delle big europee: Juventus, Liverpool e Borussia Dortmund avrebbero già avanzato delle offerte.

Stando a quanto riferisce il portale ‘Donbalon.com’, però, il Barcellona pare essersi inserito prepotentemente nella corsa. L’agente Mino Raiola e Joan Laporta, presidente degli spagnoli, avrebbero in programma un incontro per discutere dell’assistito del potente procuratore. La pista blaugrana è gradita a Raiola e al calciatore. Il contratto del talento olandese è in scadenza a giugno 2023 e il Barça potrebbe chiudere per una cifra intorno ai 35 milioni di euro. Gravenberch vede la Liga e la Juventus si allontana.