La Juventus lavora per il calciomercato e valuta anche le possibili cessioni: il centrocampista può salutare, scambio di prestiti

Non è stata una stagione facile per la Juventus, che in questi mesi ha collezionato fin troppi passi falsi e non è riuscita a raggiungere il decimo scudetto consecutivo. I bianconeri sono riusciti a raggiungere l’accesso alla prossima Champions League soltanto all’ultima giornata e ora hanno in mente diversi cambi per tornare a competere in futuro.

Il calciomercato della scorsa annata non è stato del tutto positivo e un calciatore come Arthur, che è stato ufficializzato a giugno 2020, non è riuscito a dare il suo contributo in questi mesi. È arrivato dal Barcellona dopo lo scambio con Pjanic ma il suo costo è stato di circa 72 milioni di euro, per cui il peso a bilancio è piuttosto notevole.

Calciomercato Juventus, Real Betis su Arthur: possibile scambio di prestiti

Le prestazioni poco convincenti di Arthur non lo rendono sicuramente un elemento incedibile, anche se vista la valutazione elevata è quasi impossibile vedere un addio a titolo definitivo in estate, anche se non mancano le squadre interessate. Per questo motivo si potrebbe trovare una soluzione alternativa.

Sulle sue tracce c’è il Real Betis, così come riportato da ‘Elgoldigital.com’, visto che il tecnico Manuel Pellegrini vorrebbe più qualità a centrocampo. Le parti potrebbero pensare a uno scambio di prestiti, Arthur finirebbe così in Spagna mentre Fekir potrebbe approdare in bianconero.

Il francese infatti potrebbe essere utile come una risorsa in più in attacco per colmare eventuali assenze o provare a cambiare le gare complicate entrando dalla panchina.