Primo colpaccio di mercato pronto a essere messo a segno dall’Inter: scambio per arrivare al bomber di Serie A

Una vera e propria rivoluzione in casa Inter dopo la vittoria dello scudetto. Il motivo scatenante di questo cambio di rotta è sicuramente la difficoltà economica della società al momento, che ha portato anche alla separazione da Antonio Conte, ormai ex tecnico dei nerazzurri. Al suo posto è approdato sulla panchina dell’Inter Simone Inzaghi, separatosi dalla Lazio.

Così ora la società interista è pronta a costruire la rosa per la prossima stagione, puntando a rinforzare l’attacco con un bomber della Serie A. Infatti il mirino dell’Inter sembrerebbe essere tornato su Dries Mertens, giocatore già accostato ai nerazzurri in passato. Per arrivare all’attaccante belga potrebbe essere inserito nella trattativa un centrocampista interista per uno scambio alla pari.

Calciomercato Inter, Mertens nel mirino: scambio con Vecino

Si inizia a delineare il futuro dell’Inter, che tra gli obiettivi per la prossima sessione di calciomercato potrebbe puntare a rinforzare l’attacco. L’obiettivo dei nerazzurri potrebbe essere in Serie A, precisamente nel Napoli. Infatti l’Inter avrebbe nuovamente messo nel mirino Dries Mertens, bomber che in questa stagione ha collezionato 37 presenze, mettendo a segno 10 gol e 9 assist.

Il belga al momento è valutato 20 milioni dal club partenopeo, ma la pedina per sbloccare l’affare potrebbe essere Matias Vecino, che potrebbe essere inserito nello scambio. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Interlive.it’, tra le due società continuano i contatti proprio per il centrocampista che avrebbe in Luciano Spalletti (nuovo tecnico del Napoli) un grande estimatore. Dunque il futuro dell’urugaiano, valutato sempre 20 milioni di euro, potrebbe essere fondamentale anche per definire il passaggio in nerazzurro del bomber del Belgio, ora pronto per affrontare l’Europeo con la nazionale.