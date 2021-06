Non solo Psg sulle tracce di Hakimi, sempre più lontano dall’Inter. Assalto in Premier League per il laterale: possibile maxi affare

Achraf Hakimi potrebbe essere l’indiziato numero uno a dire addio all’Inter. Il laterale marocchino sarebbe sul punto di dire addio alla società nerazzurra visto i numerosi problemi di bilancio del club italiano. L’ex Real e Borussia ha attirato gli interessi delle big d’Europa con il PSG in pole per strapparlo alla concorrenza. Nelle ultime ore sarebbe piombato sulle sue tracce anche il top club campione d’Europa, il Chelsea targato Thomas Tuchel, voglioso di conquistare la Premier League dopo la vittoria della Champions League.

Calciomercato Inter, Hakimi verso la cessione: due nomi nell’affare

Come svelato da Sky Sport ci sarebbero anche due calciatori dei “Blues” pronti ad essere inseriti nel maxi affare Hakimi: da una parte il centrale danese, Andreas Christensen, mentre dall’altra il laterale italo-brasiliano, Emerson Palmieri, che non ha vissuto una stagione all’altezza con un minutaggio limitato. Lo stesso Ct Roberto Mancini gli ha consigliato di cambiare squadra per essere protagonista.

Il Chelsea proverà nelle ultime ore a sorpassare così il PSG nella corsa Hakimi con il laterale dell’Inter che ha valutazione intorno agli 80 milioni di euro. Con l’inserimento di contropartite tecniche il costo potrebbe diminuire notevolmente accontentando tutte le parti coinvolte. Il bilancio in rosso è un problema per la società nerazzurra, che sarebbe pronta a sacrificare i top player in rosa dopo la vittoria dello Scudetto.

Il neo allenatore della compagine nerazzurra, Simone Inzaghi, ha già avuto i primi contatti con la nuova società per programmare la prossima stagione con innesti funzionale alla sua idea di calcio. Le prossime ore saranno già decisive per conoscere il futuro del laterale marocchino, l’arma in più nel 3-5-2 di Antonio Conte.