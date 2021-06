L’Inter prepara la rivoluzione e intanto arrivano nuovi attacchi al tecnico Antonio Conte per aver lasciato i nerazzurri

È stata un’annata particolare per l’Inter, che non era partita nel migliore dei modi ma si è rialzata alla grande con il passare dei mesi raggiungendo risultati importanti soprattutto nel girone di ritorno. Dopo undici anni i nerazzurri sono tornati sul tetto d’Italia conquistando lo scudetto, ma ora sono pronti a effettuare diversi cambi.

L’addio di Conte ha fatto chiudere un progetto per aprirne un altro con Simone Inzaghi in panchina. Ci saranno delle modifiche anche nella rosa in quanto partirà inevitabilmente almeno un big per far rifiatare il bilancio, che risente particolarmente della crisi del coronavirus che ha colpito tutto il mondo.

Inter, Focolari attacca Conte: “È un bambino viziato”

I campioni d’Italia dunque dovrebbero vendere Hakimi ma non sono esclude altre cessioni per la prossima annata, anche se si vuole provare a restare competitivi. Il giornalista Furio Focolari, intervenuto a ‘Radio Radio’, ha commentato così le ultime notizie che arrivano in casa Inter:

“L’Inter sta aspettando di vendere Hakimi come la manna dal cielo. Una squadra che ha vinto lo Scudetto dovrebbe rinforzarsi, invece si indebolirà. Conte è un bravo allenatore, ma ha dimostrato di essere anche un bambino molto viziato. L’Inter si trova in rosa uno come Vidal a cifre altissime che non giocherà titolare. E adesso, cosa ne fai, a chi lo vendi?”.

Non mancano dunque le critiche su Conte ma anche sulla società che sta pensando di rivoluzionare la rosa.