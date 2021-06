L’Italia si prepara all’inizio dell’Europeo contro la Turchia e Florenzi dà la carica agli azzurri

Mancano pochi giorni all’inizio dell’Europeo 2020 che vedrà l’Italia di Roberto Mancini affrontare la Turchia. Gli azzurri sono carichi per iniziare il torneo e giocarsela con le grandi big. A dare la carica ci pensa Alessandro Florenzi che elogia il gruppo e rassicura anche sulle sue condizioni, visto che ieri non si è allenato col gruppo.

“Sto benissimo, ieri ci siamo presi un giorno in più ma non ci sono infortuni o altro. Queste notti sono diverse da quelle di cinque anni fa, ma non vedo l’ora. Ho voglia di giocare questi Europei, dopo tanto tempo: ci stiamo preparando al meglio, siamo carichi per iniziare questa competizione. L’anno in più che abbiamo avuto per preparare il torneo ci ha permesso di migliorare negli allenamenti e nella conoscenza tra di noi. Da venerdì bisognerà dare tutto sul campo”.

Euro2020, Florenzi sicuro: “Francia favorita ma noi ci siamo”

Sul ritorno dei tifosi allo stadio ha detto: “Certo, sono ancora pochi vista la capienza dello stadio ma tornare, con i tifosi presenti, all’Olimpico, lo stadio che mi ha visto crescere, sarà un’emozione incredibile”. Sul caso di Covid nel ritiro della Spagna ha poi aggiunto:“Siamo stati privilegiati, soprattutto per chi ha avuto la possibilità di fare il vaccino. Però non voglio immaginare cosa sarebbe successo se ci fosse stato un positivo come Busquets per la Spagna. Io ho avuto il Covid e il vaccino non l’ho fatto: ringraziamo le istituzioni che hanno fatto sì che potessimo giocare un Europeo in sicurezza”.

“La Francia è sicuramente la favorita, ha vinto l’ultimo mondiale e ha il giocatore più forte del torneo, avendolo visto tutto l’anno lo posso dire, ma vincere non è mai facile. Soprattutto in una competizione così breve dove i dettagli sono decisivi. Sono tante le nazionali candidate a insidiare la Francia ma ci siamo anche noi”. L’esperienza al Psg mi ha fatto crescere e mi sento un giocatore più forte. La Turchia ha giocatori molto forti, ma li stiamo studiando e sappiamo come fargli male. Futuro? Dopo andrò in vacanza, vedremo dopo l’Europeo“.