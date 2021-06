Mancano solamente tre giorni all’apertura di Euro 2020 e spunta un positivo al Covid: il calciatore juventino rischia l’esclusione

Solo tre giorni all’apertura di Euro 2020, competizione che doveva svolgersi la scorsa estate ma che a causa del Covid è stata rinviata. Tutto pronto nelle varie sedi dove si svolgerà questo Europeo itinerante, ma l’ombra del Covid sembra continuare ad aleggiare sulla competizione.

Potrebbe interessarti anche >>> Euro2020, Florenzi carica l’Italia: “Francia favorita, ma ci siamo anche noi”

Infatti il cammino si mette subito in salita. In questi minuti arriva l’ufficialità da parte della Federazione di un caso di positività al Covid all’interno della Svezia. Il giocatore interessato è Dejan Kulusevski, calciatore di proprietà della Juventus che si è aggregato alla spedizione svedese. Il giocatore non è partito per Maribor per l’ultima fase di preparazione prima dell’inizio della competizione, ma è rimasto a Stoccolma. Ora rischia seriamente l’esclusione da Euro 2020.

Euro 2020, Kulusevski positivo al Covid: il comunicato della Svezia

Poteva vivere un Europeo da protagonista con la sua Svezia, Dejan Kulusevski. Ma il suo cammino a Euro 2020 inizia sin da ora a complicarsi. Infatti in questi minuti è arrivata l’ufficialità della positività al Covid del calciatore della Juventus.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, via libera per Isco | Intreccio col Napoli

Il comunicato della Federazione svedese afferma: “Questa mattina Dejan Kulusevski ha informato l’equipe medica di avere il raffreddore. Dejan è stato immediatamente sottoposto al test che è risultato positivo. Da quel momento è stato tenuto isolato dal resto del gruppo e non ha viaggiato con noi verso Goteborg”. Poi continua chiarendo su una possibile sostituzione: “Triste per noi, ma soprattutto per lo stesso Dejan. Non chiameremo nessuna riserva, ma speriamo che lui possa rientrare in squadra dopo la partita contro la Spagna”. Dunque la Svezia perde un’altra delle sue pedine più importanti dopo la rinuncia di Ibrahimovic per infortunio.