Una clamorosa suggestione per la Roma di Josè Mourinho: il talento cambia squadra e può approdare in prestito

La nuova Roma di Josè Mourinho sta prendendo forma e, in attesa di radunarsi dopo il prossimo Europeo e le vacanze estive, potrebbe arrivare una novità importante per la rosa giallorossa. Il calciomercato, nelle prossime settimane, rischia infatti di regalare un colpo assolutamente inatteso per la società di Friedkin. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘L’Equipe’, il PSG non avrebbe ancora chiuso l’acquisto, a zero, di Gianluigi Donnarumma. Trattative che vanno avanti e che vedrebbero l’ormai ex capitano del Milan approdare sotto la Tour Eiffel e accodandosi ad una foltissima concorrenza tra i pali. Dal titolare indiscusso Keylor Navas a Sergio Rico, arrivato l’anno scorso per 6 milioni e destinato a rimanere a Parigi visto il lungo contratto in scadenza nel 2024. La concorrenza per Donnarumma crescerebbe anche visti i numerosi rientri dai prestiti: Areola, Innocent e Bulka possono relegare con costanza in panchina il portiere classe 1999.

Calciomercato Roma, prestito a sorpresa: c’è Donnarumma

Uno scenario che Donnarumma non vuole assolutamente vivere, puntando ad una stagione da protagonista. Ed è per questo che l’ipotesi Roma, in prestito proprio dal club di Al-Khelaifi, può concretizzarsi nelle prossime settimane. La società giallorossa accoglierebbe di buon grado il talento che nella Capitale sarebbe assoluto protagonista.

Mourinho prosegue la ricerca di un nuovo numero uno a cui affidare la porta della sua Roma e Donnarumma rappresenterebbe un’occasione da cogliere al volo.

Situazione quindi in continuo divenire, con le prossime ore che potrebbero portare ad una svolta per il futuro dell’ex portiere del Milan: i giallorossi alla finestra.